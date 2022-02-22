В Свердловской области ожидается резкое похолодание
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области со следующей недели ожидаются снегопады, сильный ветер и похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, обширный объединенный циклон охватит Урал и вызовет снегопады, порывистый ветер и похолодание. Зима в Свердловскую область вернется в воскресенье.
На следующей неделе в регионе температура воздуха ночью будет в районе -15…-20°С, местами похолодает до -25°С. Днем ожидается -6…-13°С.
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– 5-6 марта процессы в атмосфере изменятся, с севера Европейской территории России опустится циклон, который вместе со своим южным сателлитом образует глубокую воронку низкого атмосферного давления, – рассказала Галина Шепоренко.
По данным синоптика, обширный объединенный циклон охватит Урал и вызовет снегопады, порывистый ветер и похолодание. Зима в Свердловскую область вернется в воскресенье.
На следующей неделе в регионе температура воздуха ночью будет в районе -15…-20°С, местами похолодает до -25°С. Днем ожидается -6…-13°С.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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