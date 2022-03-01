Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области идет на спад
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю – с 21 по 27 февраля – зафиксировано 43 434 случая ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 7,5%, но ниже уровня предыдущей недели на 30,1%.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в структуре заболеваемости 35,2% составляют дети. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован среди детей 0-2 лет, на втором месте – дети 3-6 лет, а на третьем месте – дети 7-14 лет.
Неблагополучными по заболеваемости признаны следующие муниципалитеты: Первоуральск, Староуткинск, Ирбит, Богданович, Дегтярск, Сухой Лог, Пелым, Режевской и Волчанский городские округа.
В Екатеринбурге за неделю подтвердили 14 905 случаев ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 20% и на 29,3% ниже уровня прошлой недели.
Кроме того, в Свердловской области по предварительным диагнозам с 21 по 27 февраля зафиксировано 1 824 случая внебольничных пневмоний, что на 32,5% выше уровня прошлой недели.
Неблагополучными по заболеваемости признаны Староуткинск, Рефтинский, Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Среднеуральск, Первоуральск, Арамильский, Березовский, Североуральский, Белоярский и Каменский городские округа. В Екатеринбурге зафиксировано 753 случая внебольничных пневмоний, что в 1,6 раза выше уровня прошлой недели.
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Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в структуре заболеваемости 35,2% составляют дети. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован среди детей 0-2 лет, на втором месте – дети 3-6 лет, а на третьем месте – дети 7-14 лет.
Неблагополучными по заболеваемости признаны следующие муниципалитеты: Первоуральск, Староуткинск, Ирбит, Богданович, Дегтярск, Сухой Лог, Пелым, Режевской и Волчанский городские округа.
В Екатеринбурге за неделю подтвердили 14 905 случаев ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 20% и на 29,3% ниже уровня прошлой недели.
Кроме того, в Свердловской области по предварительным диагнозам с 21 по 27 февраля зафиксировано 1 824 случая внебольничных пневмоний, что на 32,5% выше уровня прошлой недели.
Неблагополучными по заболеваемости признаны Староуткинск, Рефтинский, Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Среднеуральск, Первоуральск, Арамильский, Березовский, Североуральский, Белоярский и Каменский городские округа. В Екатеринбурге зафиксировано 753 случая внебольничных пневмоний, что в 1,6 раза выше уровня прошлой недели.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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