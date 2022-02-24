В Екатеринбург к 8 Марта не прилетит самолет с цветами из-за санкций
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
После закрытия неба над Европой отменили рейсы с цветами из Нидерландов в Екатеринбург. Однако без цветов местные жители не останутся. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
С начала этого года уральские таможенники оформили свыше 800 тонн импортных цветов на 6,1 миллиона долларов США. При этом почти половина цветов прибыла в регион на автомобилях с мировой цветочной биржи в Амстердаме.
Отмечается, что самолетами в Екатеринбург в феврале доставили 275 тонн роз, хризантем, лилий и орхидей. После закрытия неба над Европой авиаперевозчик временно отменил рейсы до уральской столицы.
Напомним, что Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов из-за военной спецоперации в Украине.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
С начала этого года уральские таможенники оформили свыше 800 тонн импортных цветов на 6,1 миллиона долларов США. При этом почти половина цветов прибыла в регион на автомобилях с мировой цветочной биржи в Амстердаме.
Отмечается, что самолетами в Екатеринбург в феврале доставили 275 тонн роз, хризантем, лилий и орхидей. После закрытия неба над Европой авиаперевозчик временно отменил рейсы до уральской столицы.
– За январь-февраль 2022 года импорт цветочной продукции на Урал вырос на 28% и достиг 838 тонн. При том почти половина цветочной продукции прибыла из Амстердама автомобильным транспортом, – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Напомним, что Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов из-за военной спецоперации в Украине.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В преддверии 8 Марта в Екатеринбурге пройдет ярмарка цветов
24 февраля 2022
24 февраля 2022
За минувший год свердловской Роспотребнадзор забраковал более шести тонн молочной продукции
20 февраля 2022
20 февраля 2022
Более семи тысяч тонн снега вывезли за выходные из Екатеринбурга
28 февраля 2022
28 февраля 2022