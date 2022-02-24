В Екатеринбург к 8 Марта не прилетит самолет с цветами из-за санкций

– За январь-февраль 2022 года импорт цветочной продукции на Урал вырос на 28% и достиг 838 тонн. При том почти половина цветочной продукции прибыла из Амстердама автомобильным транспортом, – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости