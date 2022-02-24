ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Европейский Союз опубликовал постановление, в котором говорится о закрытии воздушного пространства ЕС для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.
Документ вносит изменения в Решение ЕС «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине» за 2014 год.
В документе указано, что государства-члены ЕС обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией «любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками и которые принадлежат, зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом». Исключение — аварийная посадка.
Решение вступает в силу 28 февраля.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Документ вносит изменения в Решение ЕС «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине» за 2014 год.
В документе указано, что государства-члены ЕС обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией «любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками и которые принадлежат, зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом». Исключение — аварийная посадка.
Решение вступает в силу 28 февраля.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В столице Урала отменили саммит «СпортАккорд»
26 февраля 2022
26 февраля 2022
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов из Екатеринбурга в Будапешт и обратно
27 февраля 2022
27 февраля 2022