ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов

10.00 Понедельник, 28 февраля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Европейский Союз опубликовал постановление, в котором говорится о закрытии воздушного пространства ЕС для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

Документ вносит изменения в Решение ЕС «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине» за 2014 год.

В документе указано, что государства-члены ЕС обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией «любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками и которые принадлежат, зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом». Исключение — аварийная посадка.

Решение вступает в силу 28 февраля.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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