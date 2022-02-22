В Свердловской области действуют 18 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 марта, мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в семи городах Свердловской области.
В оперштабе напоминают, что для вакцинации против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Отметим, что в Свердловской области коронавирусом заболели еще 4 772 человека. С начала пандемии подтверждено 350 425 случаев COVID-19.
В оперштабе напоминают, что для вакцинации против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Отметим, что в Свердловской области коронавирусом заболели еще 4 772 человека. С начала пандемии подтверждено 350 425 случаев COVID-19.
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