В Свердловской области подтвердили еще 4 772 случая коронавируса

13.26 Понедельник, 28 февраля 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 4 772 случая коронавируса за последние сутки. Таким образом, регион находится на втором месте по заболеваемости среди регионов России, уступая лишь Санкт-Петербургу. По данным оперштаба, общее число случаев COVID-19 в области – 350 425.

Госпитализировали 182 пациента с подтвержденным коронавирусом. От болезни вылечились еще 1 049 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 217 674 свердловчанина.

Зарегистрировано 15 летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в Свердловской области – 10 272.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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