Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге, объявленное 25 февраля.
Напомним, что вечером 25 февраля синоптики сообщили о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидалось, что предупреждение будет действовать до 28 февраля.
Однако, как сообщает на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», предупреждение о смоге продлено до 20:00 2 марта.
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Напомним, что вечером 25 февраля синоптики сообщили о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидалось, что предупреждение будет действовать до 28 февраля.
Однако, как сообщает на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», предупреждение о смоге продлено до 20:00 2 марта.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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