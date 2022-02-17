Смог над Свердловской областью продержится до конца февраля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Он продержится над регионом до конца месяца.На сайте ФГБУ «Уральское УГМС» сообщается, что с 20:00 25 февраля на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается в 20:00 28 февраля.