Смог над Свердловской областью продержится до конца февраля
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Он продержится над регионом до конца месяца.
На сайте ФГБУ «Уральское УГМС» сообщается, что с 20:00 25 февраля на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается в 20:00 28 февраля.
На сайте ФГБУ «Уральское УГМС» сообщается, что с 20:00 25 февраля на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается в 20:00 28 февраля.
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