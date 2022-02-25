Технический университет УГМК выпустил первых горных инженеров

– Это очень важный день – защита выпускных квалификационных работ первых студентов очной формы обучения. Это итог их пятилетнего обучения в стенах ТУ УГМК, долгой кропотливой работы, которая привела к следующим результатам – 7 студентов из 10-ти защитились на оценку «отлично». Это результат целеустремленности студентов, их заинтересованности в учебном процессе и высокой трудовой дисциплины! – говорит заведующий кафедрой Алексей Красавин.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Техническом университете УГМК первые десять выпускников по направлению «Горное дело» получили дипломы. Они были студентами самого первого приема на кафедру «Разработки месторождений полезных ископаемых» в 2016 году.Как отмечают в пресс-службе УГМК, выпускные квалификационные работы отличаются практической направленностью. Выпускники проработали решения, которые могут повысить эффективность работы рудников.Так, Иван Бучнев предложил мероприятия, позволяющие вовлечь в отработку часть забалансовых запасов Сафьяновского месторождения. Максим Скворцов представил технологию кратерного бурения при очистной выемки камер. Еще один выпускник Никита Мех предлагает использовать технологии проходки отрезного восстающего при помощи скважинных зарядов.Добавим, что еще во время обучения студенты принимали участие в отраслевых всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. Там они побеждали и занимали призовые места. Это способствовало успешной защите выпускных работ и присвоению почетного звания «горный инженер». Им сейчас предстоит применить полученные знания на предприятиях УГМК.