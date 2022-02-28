Назначен врио главы ГИБДД Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Временно исполняющим обязанности главы ГИБДД Екатеринбурга стал подполковник Александр Беляков. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Александр Беляков ранее работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В июле 2020 года он возглавил полк ДПС в Екатеринбурге.
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Александр Беляков ранее работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В июле 2020 года он возглавил полк ДПС в Екатеринбурге.
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