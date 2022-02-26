Начальником «Уралуправтодора» стал Андрей Жуков
Общество
Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
Начальником ФКУ «Уралуправтодор» назначен Андрей Жуков. Сегодня, 28 февраля, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков представил его коллективу.
Ранее Андрей Жуков исполнял обязанности начальника ФКУ Упрдор «Черноморье», а до этого работал в подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и в автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция Олимпийских игр».
Напомним, что бывший начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко сейчас работает руководителем Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.
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Ранее Андрей Жуков исполнял обязанности начальника ФКУ Упрдор «Черноморье», а до этого работал в подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и в автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция Олимпийских игр».
Напомним, что бывший начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко сейчас работает руководителем Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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