Уральские мамы инициировали петицию за отставку вице-губернатора Свердловской области Чемезова
Общество
Олег Чемезов. Фото: Све.рф
Пользователи популярного портала для родителей U-mama.ru запустили петицию с требованием отставки вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Мамы и папы требуют отстранения Чемезова от должности из-за его высказывания о том, что женщины могут быть частично сами виноваты в нападении на них иностранцев.
Напомним, 11 февраля на улице Пехотинцев группа подростков напала на двух женщин. Одна из пострадавших попала в больницу с переломом ноги и перенесла операцию, её дочь получила множественные ушибы. Позже очевидцы рассказали, что эти подростки неоднократно нападали на местных жителей, они хорошо известны полиции. Сейчас подозреваемые задержаны на два месяца, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.
Петиция, обращённая к президенту Владимиру Путину, состоит из 6 пунктов. Помимо отстранения от должности Олега Чемезова, её авторы требуют взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении нападавших лиц и предотвратить уход от ответственности, организовать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение мигрантами российских законов, «уважение наших традиций и религиозных убеждений», принять закон, гарантирующий в случае правонарушений депортацию мигрантов на родину, без права въезда на территорию России, исключать из учебных заведений мигрантов, совершивших преступления против личности без права восстановления, ввести ограничения в Свердловской области на трудовую деятельность мигрантов, как это сделано в Калужской и Тюменской областях.
На настоящий момент под петицией оставили подписи около 2 тысяч человек.
В правительстве Свердловской области вице-губернатор Чемезов курирует так называемый внутриполитический блок.
Напомним, 11 февраля на улице Пехотинцев группа подростков напала на двух женщин. Одна из пострадавших попала в больницу с переломом ноги и перенесла операцию, её дочь получила множественные ушибы. Позже очевидцы рассказали, что эти подростки неоднократно нападали на местных жителей, они хорошо известны полиции. Сейчас подозреваемые задержаны на два месяца, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.
Петиция, обращённая к президенту Владимиру Путину, состоит из 6 пунктов. Помимо отстранения от должности Олега Чемезова, её авторы требуют взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении нападавших лиц и предотвратить уход от ответственности, организовать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение мигрантами российских законов, «уважение наших традиций и религиозных убеждений», принять закон, гарантирующий в случае правонарушений депортацию мигрантов на родину, без права въезда на территорию России, исключать из учебных заведений мигрантов, совершивших преступления против личности без права восстановления, ввести ограничения в Свердловской области на трудовую деятельность мигрантов, как это сделано в Калужской и Тюменской областях.
На настоящий момент под петицией оставили подписи около 2 тысяч человек.
В правительстве Свердловской области вице-губернатор Чемезов курирует так называемый внутриполитический блок.
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