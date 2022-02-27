Пестеревский переулок в Екатеринбурге будет перекрыт до полуночи из-за протестов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга перекрыли Пестеревский переулок. Сейчас там дежурят машины полиции, Росгвардии, МЧС и скорой. Движение закрыто на участке дороги от улицы Московской до Верх-Исетского бульвара.
Как сообщает портал Е1 со ссылкой на сотрудников силовых структур, которые сейчас там находятся, перекрытие связано с антивоенными акциями, которые проходят в Екатеринбурге.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорога будет открыта для проезда после полуночи.
Напомним, что сегодня на площади Труда были задержаны правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина.
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Как сообщает портал Е1 со ссылкой на сотрудников силовых структур, которые сейчас там находятся, перекрытие связано с антивоенными акциями, которые проходят в Екатеринбурге.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорога будет открыта для проезда после полуночи.
Напомним, что сегодня на площади Труда были задержаны правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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