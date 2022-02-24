В начале марте в столице Урала закроют движение по двум улицам
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге временно закроют движение по улице Февральской Революции, а также перекроют участок улицы Мельникова от Татищева до Кирова.
Движение по Февральской будет ограничено с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Там начнется строительство многофункционального научно-производственного центра.
А участок на Мельникова будет закрыт с 7 марта по 7 апреля 2022 года. В этом месте специалисты «Водоканала» будут прокладывать коммуникации к новостройке на улице Нагорной.
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Движение по Февральской будет ограничено с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Там начнется строительство многофункционального научно-производственного центра.
А участок на Мельникова будет закрыт с 7 марта по 7 апреля 2022 года. В этом месте специалисты «Водоканала» будут прокладывать коммуникации к новостройке на улице Нагорной.
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