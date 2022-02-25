Еще у 4 554 свердловчан подтвердился COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
За минувшие сутки в Свердловской области у 4 554 жителей региона был выявлен коронавирус, из них 1465 в Екатеринбурге. Общее число случаев COVID-19 составляет 341 037.
По выздоровлению из больниц было выписано 1 069 человек. За все время пандемии вылечилось 215 574 свердловчанина.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. Всего было зарегистрировано 10 243 летальных исхода.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
По выздоровлению из больниц было выписано 1 069 человек. За все время пандемии вылечилось 215 574 свердловчанина.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. Всего было зарегистрировано 10 243 летальных исхода.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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