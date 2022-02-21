У ГИБДД Екатеринбурга сменится руководитель
Общество
Фото: Владислав Постников.
У ГИБДД Екатеринбурга сменится руководитель. Сейчас главный гаишник города Вадим Байдалин находится на больничном, после которого он намерен оставить свой пост.
Накануне портал Е1 заявил, что екатеринбургская автоинспекция полностью лишилась руководителей. Однако глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых опроверг эту информацию. По данным портала, вместе с Байдалиным со своей должности ушел его заместитель Михаил Медведев.
«Во-первых, у заместителя начальника ГИБДД полномочия истекают только завтра, в воскресенье. Во-вторых, Вадим Леонидович Буйдалин, желаю ему скорейшего выздоровления, после выхода с больничного, а это, предварительно, произойдет после 11 марта, действительно намерен уйти на заслуженный отдых, но точную дату подачи соответствующего рапорта для себя он еще не определил», — объяснил Горелых.
По его словам, уже в понедельник к исполнению обязанностей главы городской ГИБДД приступит другой руководитель. На данный момент имеются три достойных кандидата.
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Накануне портал Е1 заявил, что екатеринбургская автоинспекция полностью лишилась руководителей. Однако глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых опроверг эту информацию. По данным портала, вместе с Байдалиным со своей должности ушел его заместитель Михаил Медведев.
«Во-первых, у заместителя начальника ГИБДД полномочия истекают только завтра, в воскресенье. Во-вторых, Вадим Леонидович Буйдалин, желаю ему скорейшего выздоровления, после выхода с больничного, а это, предварительно, произойдет после 11 марта, действительно намерен уйти на заслуженный отдых, но точную дату подачи соответствующего рапорта для себя он еще не определил», — объяснил Горелых.
По его словам, уже в понедельник к исполнению обязанностей главы городской ГИБДД приступит другой руководитель. На данный момент имеются три достойных кандидата.
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