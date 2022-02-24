В столице Урала отменили саммит «СпортАккорд»
Общество
Фото: СпортАккорд
Организаторы всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд» отказались от его проведения в Екатеринбурге. Он должен был пройти в мае 2022 года.
«Исполнительный комитет SportAccord единогласно принял решение отменить мероприятие с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге», — говорится в официальном сообщении ассоциации.
Ранее его планировали провести в мае 2021 года, но из-за эпидемиологической ситуации было решено перенести мероприятие на ноябрь 2021 года, затем — на май 2022.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
«Исполнительный комитет SportAccord единогласно принял решение отменить мероприятие с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге», — говорится в официальном сообщении ассоциации.
Ранее его планировали провести в мае 2021 года, но из-за эпидемиологической ситуации было решено перенести мероприятие на ноябрь 2021 года, затем — на май 2022.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Перекрытие улицы Рабочих в Екатеринбурге продлили до конца марта
24 февраля 2022
24 февраля 2022
Музыканты отказались от сегодняшних концертов в Екатеринбурге из-за ситуации на Украине
25 февраля 2022
25 февраля 2022
ГИБДД Екатеринбурга проводит рейд по выявлению нелегальных такси
26 февраля 2022
26 февраля 2022