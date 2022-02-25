В Верхней Пышме проходит чемпионат России по самбо
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Вчера, 25 февраля, в Верхней Пышме в ДС УГМК торжественно открылся чемпионат России по самбо Он стал первым после его официального признания МОК олимпийским видом спорта, которое произошло в прошлом году. Соревнования продлятся до 28 февраля.
В чемпионате принимают участие около 700 человек, 38 из которых представляют верхнепышминский КС УГМК. На церемонии открытия участников поздравили президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев, Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и самый титулованный самбист в мире, 19-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион мира по самбо, 8-кратный обладатель Кубка мира Мурат Хасанов.
Фото: пресс-служба УГМК
Напомним, победители чемпионата получат право выступить в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан). Всего на ковер от Свердловской области выйдет более 80 человек – рекордное количество за всю историю свердловского самбо.
В Верхней Пышме чемпиона России по Самбо проходит уже в третий раз. Ранее город принимал соревнования в 2006 и 2014 годах, сообщает пресс-службе УГМК.
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня Верхняя Пышма справедливо считается одним из главных центров развития и притяжения борьбы самбо в России и в мире, в первую очередь благодаря успехам спортсменов КС УГМК. Только за последние годы верхнепышминские самбисты семнадцать раз завоевывали звания чемпионов мира и тринадцать раз Европы. Победы на чемпионатах и первенствах России вовсе исчисляются несколькими десятками.
Самым титулованным уральским самбистом на сегодняшний день является шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов из верхнепышминского КС УГМК. У его одноклубника, ныне – заместителя главного тренера Клуба самбо УГМК Ильи Хлыбова – пять высших мировых титулов.
Фото: пресс-служба УГМК
Не отстают от них и другие верхнепышминцы. У Тимура Галлямова две мировые победы. Владимир Балыков, Станислав Скрябин и Владимир Гладких получили по одной. Еще один титул, четвертый в карьере и первый под знаменами УГМК завоевал в 2021 году блестящий мастер Уали Куржев.
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В чемпионате принимают участие около 700 человек, 38 из которых представляют верхнепышминский КС УГМК. На церемонии открытия участников поздравили президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев, Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и самый титулованный самбист в мире, 19-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион мира по самбо, 8-кратный обладатель Кубка мира Мурат Хасанов.
Фото: пресс-служба УГМК
Напомним, победители чемпионата получат право выступить в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан). Всего на ковер от Свердловской области выйдет более 80 человек – рекордное количество за всю историю свердловского самбо.
В Верхней Пышме чемпиона России по Самбо проходит уже в третий раз. Ранее город принимал соревнования в 2006 и 2014 годах, сообщает пресс-службе УГМК.
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня Верхняя Пышма справедливо считается одним из главных центров развития и притяжения борьбы самбо в России и в мире, в первую очередь благодаря успехам спортсменов КС УГМК. Только за последние годы верхнепышминские самбисты семнадцать раз завоевывали звания чемпионов мира и тринадцать раз Европы. Победы на чемпионатах и первенствах России вовсе исчисляются несколькими десятками.
Самым титулованным уральским самбистом на сегодняшний день является шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов из верхнепышминского КС УГМК. У его одноклубника, ныне – заместителя главного тренера Клуба самбо УГМК Ильи Хлыбова – пять высших мировых титулов.
Фото: пресс-служба УГМК
Не отстают от них и другие верхнепышминцы. У Тимура Галлямова две мировые победы. Владимир Балыков, Станислав Скрябин и Владимир Гладких получили по одной. Еще один титул, четвертый в карьере и первый под знаменами УГМК завоевал в 2021 году блестящий мастер Уали Куржев.
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