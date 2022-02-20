Выездные пункты вакцинации продолжают работать в 7 свердловских городах

09.33 Суббота, 26 февраля 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 26 февраля, мобильных пункты вакцинации продолжают работать в 7 городах Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.

Сделать прививку против COVID-19 сегодня можно по следующим адресам:

В Екатеринбурге:

– ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00;
– Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10.00 до 14.00;
– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 14.00 до 18.00;
– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 14.00 до 18.00;
– Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9.00 до 17.00;
– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10.00 до 14.00;
– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 14.00 до 18.00.

В Сысерти:

– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – с 9.00 до 14.00.

В Нижнем Тагиле:

– ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 13.00 до 18.00;
– ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 16.00 до 19.00;
– Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8А) –с 11.00 до 14.00;
– Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – с 9.00 до 18.00.

В Каменске-Уральском:

– Супермаркет «Кировский» (ул. Челябинская, 3) – с 11.00 до 14.00.

В Серове:

– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 15.30.

В Верхней Салде:

– Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 10.00 до 17.00;
– Администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) – с 14.00 до 17.00.

В Полевском:

– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10.00 до 14.00.

Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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