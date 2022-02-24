Выпускников ЕГТВ пригласили на службу в ФСБ
Общество
Фото: Екатеринбургский государственный театральный институт / ВКонтакте
Выпускников Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) пригласили на службу в ФСБ Карелии. Такое сообщение появилось сегодня на странице вуза во «ВКонтакте».
«Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан из числа студентов, окончивших (оканчивающих) образовательную организацию в 2021 (2022) году, для поступления на службу в органы безопасности Российской Федерации без прохождения военной службы по призыву», – говорится в опубликованном посте.
Порталу «Znak.com» в университете объяснении, что данный пост был выложен по просьбе ФСБ.
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«Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан из числа студентов, окончивших (оканчивающих) образовательную организацию в 2021 (2022) году, для поступления на службу в органы безопасности Российской Федерации без прохождения военной службы по призыву», – говорится в опубликованном посте.
Порталу «Znak.com» в университете объяснении, что данный пост был выложен по просьбе ФСБ.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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