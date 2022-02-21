В Свердловской области работают 17 мобильных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 25 февраля, в семи городах Свердловской области работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Поставить прививку против COVID-19 в пятницу можно в 17 выездных пунктах. Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Напомним, что в Свердловской области подтвердили 4 166 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 331 939 заболевших.
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Поставить прививку против COVID-19 в пятницу можно в 17 выездных пунктах. Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Напомним, что в Свердловской области подтвердили 4 166 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 331 939 заболевших.
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