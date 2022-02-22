В Свердловской области выявили 4 166 случаев коронавируса за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 4 166 случаев коронавируса. По данным оперштаба, всего в регионе зафиксировано 331 939 заболевших.Госпитализировано 196 пациентов за сутки. В связи с выздоровлением выписано еще 1 005 человек. Общее число вылечившихся – 213 457.Зарегистрировано шесть летальных исходов. Всего в области от коронавируса умерли 10 227 человек.