В Свердловской области выявили 4 166 случаев коронавируса за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 4 166 случаев коронавируса. По данным оперштаба, всего в регионе зафиксировано 331 939 заболевших.
Госпитализировано 196 пациентов за сутки. В связи с выздоровлением выписано еще 1 005 человек. Общее число вылечившихся – 213 457.
Зарегистрировано шесть летальных исходов. Всего в области от коронавируса умерли 10 227 человек.
Госпитализировано 196 пациентов за сутки. В связи с выздоровлением выписано еще 1 005 человек. Общее число вылечившихся – 213 457.
Зарегистрировано шесть летальных исходов. Всего в области от коронавируса умерли 10 227 человек.
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