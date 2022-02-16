«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.
Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону отменяются в связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях.
Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.
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Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону отменяются в связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях.
Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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