На улице Московской в Екатеринбурге исчезли предупреждающие о камерах знаки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Московской убрали дорожные знаки, предупреждающие водителей о камерах фиксации нарушений ПДД. При этом камеры работают в штатном режиме.
В пресс-службе «УГМК-Телеком» пояснили, что комплексы фотовидеофиксации на путепроводе по улице Московской и фиксируют мгновенную скорость автомобилей. Дорожные знаки демонтировали в рамках работы по приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с новой редакцией ГОСТ Р 52289-2019.
Отметим, что, согласно новому документу, в городах России отменены знаки «Фотофиксация». В связи с этим их демонтируют в городах. При этом данные знаки установят на въездах в город вместе со знаками «Начало населенного пункта».
В пресс-службе «УГМК-Телеком» пояснили, что комплексы фотовидеофиксации на путепроводе по улице Московской и фиксируют мгновенную скорость автомобилей. Дорожные знаки демонтировали в рамках работы по приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с новой редакцией ГОСТ Р 52289-2019.
Отметим, что, согласно новому документу, в городах России отменены знаки «Фотофиксация». В связи с этим их демонтируют в городах. При этом данные знаки установят на въездах в город вместе со знаками «Начало населенного пункта».
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