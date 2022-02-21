На улице Московской в Екатеринбурге исчезли предупреждающие о камерах знаки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Московской убрали дорожные знаки, предупреждающие водителей о камерах фиксации нарушений ПДД. При этом камеры работают в штатном режиме.В пресс-службе «УГМК-Телеком» пояснили, что комплексы фотовидеофиксации на путепроводе по улице Московской и фиксируют мгновенную скорость автомобилей. Дорожные знаки демонтировали в рамках работы по приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с новой редакцией ГОСТ Р 52289-2019.Отметим, что, согласно новому документу, в городах России отменены знаки «Фотофиксация». В связи с этим их демонтируют в городах. При этом данные знаки установят на въездах в город вместе со знаками «Начало населенного пункта».