Хоккей VS Биатлон: за кого болели свердловчане на играх в Пекине

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Хоккей собрал больше просмотров, чем биатлон и фигурное катание вместе взятые. Болельщиков нашей «великолепной пятерки и вратаря» на Среднем Урале оказалось в 2 раза больше, чем указанных видов спорта. В целом зимние игры стали значимым событием для свердловчан. Аудитория трансляций из Китая в четыре раза превышала количество зрителей других программ.К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года. В пресс-службе оператора также подчеркнули, что церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше поклонников, чем открытие летних игр в Токио.Самым популярным видом спорта у жителей региона оказался хоккей. На него пришлось 29% от общего числа просмотров игр, что выше общероссийского показателя. Самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.Отличились зрители Среднего Урала и особенной любовью к биатлону. Этот вид спорта занял второе место с долей 13,4%, тогда как в других регионах страны на этой строчке, как правило, располагается фигурное катание. Последние соревнования, в свою очередь, заняли третье место (13,1%), четвертая позиция досталась керлингу (9,4%), а пятая – лыжным гонкам (8,9%). Меньше всего аудитории собрали соревнования по скелетону и бобслею.Примечательно, что свердловчане тратили больше времени на просмотр трансляций, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга.