За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 3 667 случаев коронавируса за сутки. По данным оперштаба, всего в регионе зафиксировано 323 712 заболевших.Госпитализировано 729 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 1 122 человека. Всего вылечились 211 319 свердловчан.За сутки от коронавируса умерли семь человек. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 212.