За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 3 667 случаев коронавируса за сутки. По данным оперштаба, всего в регионе зафиксировано 323 712 заболевших.
Госпитализировано 729 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 1 122 человека. Всего вылечились 211 319 свердловчан.
За сутки от коронавируса умерли семь человек. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 212.
Госпитализировано 729 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 1 122 человека. Всего вылечились 211 319 свердловчан.
За сутки от коронавируса умерли семь человек. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 212.
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