Для родителей в Екатеринбурге проведут репетицию записи детей в лагеря
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в среду, 23 февраля, состоится «Народное тестирование» для родителей, которые планируют записать детей в оздоровительные лагеря.
Как рассказали в департаменте образования администрации Екатеринбурга, тестирование будет проходить на портале госуслуг в разделе «Семья и дети» с 12:00 до 18:00. Заявления можно попробовать подать в загородные и городские лагеря и санатории.
Предложения и ошибки, возникшие при подаче заявлений, следует направлять на адрес электронной почты kidscamp@ekadm.ru до 25 февраля.
Отметим, что после тестирования все заполненные формы аннулируют. Сама запись детей в лагеря начнется только 1 марта.
Как рассказали в департаменте образования администрации Екатеринбурга, тестирование будет проходить на портале госуслуг в разделе «Семья и дети» с 12:00 до 18:00. Заявления можно попробовать подать в загородные и городские лагеря и санатории.
Предложения и ошибки, возникшие при подаче заявлений, следует направлять на адрес электронной почты kidscamp@ekadm.ru до 25 февраля.
Отметим, что после тестирования все заполненные формы аннулируют. Сама запись детей в лагеря начнется только 1 марта.
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