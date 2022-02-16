Студенты свердловских колледжей и техников с 21 февраля вернутся в аудитории
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому, студенты колледжей и техников должны будут вернуться к очному обучению уже с понедельника, 21 февраля.
«Пункт 19-1 признать утратившим силу», – говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что с 17 февраля ученики первых-восьмых классов, также были возвращены с дистанционного обучения.
«Пункт 19-1 признать утратившим силу», – говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что с 17 февраля ученики первых-восьмых классов, также были возвращены с дистанционного обучения.
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