В субботу по горе Белой в Нижнем Тагиле прокатится «Лавина»
Общество
Фрагмент афиши мероприятия
«Самое зрелищное событие зимы» обещают на 19 февраля представители нижнетагильского курорта «Гора Белая». В этот день (то есть, в ближайшую субботу) уже 6-ю зиму подряд по склонам одноименной с курортом горы пронесётся «Лавина».
«Лавиной» здесь называют своего рода флэшмоб, очень простой по своей сути, но и довольно зрелищный. Каждый участник флэшмоба должен встать на лыжи и захватить с собой на вершину горы Белая фонарик. Сбор назначен на 17:00, а с наступлением сумерек, ровно в 20:00 все участники зажгут фонарики и начнут спуск по склону. Со стороны это будет выглядеть, как лавина света.
Для участия в «Лавине» необходима регистрация. Её можно пройти либо непосредственно перед стартом, на вершине, либо заранее заполнив форму в ВК-группе горнолыжного курорта.
Помимо основного действа, на горе Белой в субботу покажут файер-шоу, разыграют подарки и устроят развлекательное шоу. Организаторы мероприятия предполагают, что в субботнем празднике примет участие не менее 500 гостей.
«Лавиной» здесь называют своего рода флэшмоб, очень простой по своей сути, но и довольно зрелищный. Каждый участник флэшмоба должен встать на лыжи и захватить с собой на вершину горы Белая фонарик. Сбор назначен на 17:00, а с наступлением сумерек, ровно в 20:00 все участники зажгут фонарики и начнут спуск по склону. Со стороны это будет выглядеть, как лавина света.
Для участия в «Лавине» необходима регистрация. Её можно пройти либо непосредственно перед стартом, на вершине, либо заранее заполнив форму в ВК-группе горнолыжного курорта.
Помимо основного действа, на горе Белой в субботу покажут файер-шоу, разыграют подарки и устроят развлекательное шоу. Организаторы мероприятия предполагают, что в субботнем празднике примет участие не менее 500 гостей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Арх-группа PODELNIKI опубликовала отчет о результатах исследования Белой башни в Екатеринбурге
17 февраля 2022
17 февраля 2022
Сильный пожар унёс жизнь пожилой жительницы Нижнего Тагила
14 февраля 2022
14 февраля 2022