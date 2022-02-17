В Свердловской области на выходных будет тепло
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области и Екатеринбурга ожидают теплые выходные. Температура днем будет в районе 0°C.
В субботу, 19 февраля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -9…-14°C, на севере до -5°C. Днем +1…-4°C. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -9…-11°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 20 февраля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -5…-10°C, на юго-востоке до -15°C. Днем +1…-4°C. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -7…-9°C, днем около 0°C. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 19 февраля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -9…-14°C, на севере до -5°C. Днем +1…-4°C. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -9…-11°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 20 февраля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -5…-10°C, на юго-востоке до -15°C. Днем +1…-4°C. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -7…-9°C, днем около 0°C. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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