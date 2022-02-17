В Свердловской области на выходных будет тепло

17.54 Пятница, 18 февраля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области и Екатеринбурга ожидают теплые выходные. Температура днем будет в районе 0°C.

В субботу, 19 февраля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -9…-14°C, на севере до -5°C. Днем +1…-4°C. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -9…-11°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.

В воскресенье, 20 февраля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -5…-10°C, на юго-востоке до -15°C. Днем +1…-4°C. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.

В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -7…-9°C, днем около 0°C. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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11:13 Из-за технической ошибки врачи не приходили к екатеринбуржцам на дом
10:10 В бюджете Свердловской области не хватает денег на строительство биатлонного комплекса
22:58 В екатеринбургской исправительной колонии обнаружено тело насиловавшего школьниц депутата от «Единой России»
21:03 В субботу по горе Белой в Нижнем Тагиле прокатится «Лавина»
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