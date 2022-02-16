В аэропорту Кольцово появятся роботы-пограничники
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово установят роботов-пограничников для автоматического паспортного контроля. Они появятся в терминале В после масштабной реконструкции, сообщает Е1.
Директор архитектурного офиса Buro Bitus, который занимается реконструкцией аэропорта, Алекс Битус на презентации проекта рассказал, что в Кольцово планируют оптимизировать все процессы. В аэропорту Екатеринбурга, как и в Шереметьево, появится биометрический паспортный контроль. Терминалы будут сканировать главную страницу загранпаспорта и лицо пассажира, записывая информацию о переходе через границу. Печати в загранпаспорт ставить не будут.
Такие автоматы позволят ускорить процедуру паспортного контроля. Это пригодится во время проведения Универсиады-2023.
Ранее мы писали, что масштабную реконструкцию аэропорта Кольцово планируют разделить на два этапа. Первый этап завершат к началу проведения Всемирных студенческих игр.
Директор архитектурного офиса Buro Bitus, который занимается реконструкцией аэропорта, Алекс Битус на презентации проекта рассказал, что в Кольцово планируют оптимизировать все процессы. В аэропорту Екатеринбурга, как и в Шереметьево, появится биометрический паспортный контроль. Терминалы будут сканировать главную страницу загранпаспорта и лицо пассажира, записывая информацию о переходе через границу. Печати в загранпаспорт ставить не будут.
Такие автоматы позволят ускорить процедуру паспортного контроля. Это пригодится во время проведения Универсиады-2023.
Ранее мы писали, что масштабную реконструкцию аэропорта Кольцово планируют разделить на два этапа. Первый этап завершат к началу проведения Всемирных студенческих игр.
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