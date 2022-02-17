Силовики приехали на овощебазу в Екатеринбурге проверять мигрантов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на овощебазу №4 силовики приехали проверять мигрантов. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на представителя овощебазы.
Как рассказал собеседник издания, на место приезжали сотрудники ФМС и полиции в сопровождении ОМОНа. Рейд продолжался около трех часов. По данным источника, полицейские увезли 10 мигрантов, у которых не было документов.
Напомним, что 11 февраля в Екатеринбурге подростки-азербайджанцы избили двух женщин на улице Пехотинцев. У одной пострадавшей диагностировали перелом ноги, а у ее дочери – сотрясение головного мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Как рассказал собеседник издания, на место приезжали сотрудники ФМС и полиции в сопровождении ОМОНа. Рейд продолжался около трех часов. По данным источника, полицейские увезли 10 мигрантов, у которых не было документов.
Напомним, что 11 февраля в Екатеринбурге подростки-азербайджанцы избили двух женщин на улице Пехотинцев. У одной пострадавшей диагностировали перелом ноги, а у ее дочери – сотрясение головного мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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