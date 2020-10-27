Еще два университета в Екатеринбурге уходят на дистант
Общество
В Екатеринбурге еще два вуза переводят студентов на дистант из-за роста заболеваемости коронавирусом. Речь идет об Уральском институте управления РАНХиГС и Гуманитарном университете.
Как сообщили в пресс-службе филиала РАНХиГС, уральский институт последовательно уже выводил группы студентов на дистант по их заявлению. В случае прецедентов с подтверждением коронавирусом вуз действовал по предписанию Роспотребнадзора. В связи с этим часть студентов уже находится на дистанте, а для оставшихся в очном формате институт предусмотрел день самостоятельной подготовки, чтобы внести правки в расписание.
Студенты РАНХиГС будут учиться на дистанте уже с 28 октября. Гуманитарный университет также переводит студентов на дистант с завтрашнего дня.
Напомним, что ранее УрФУ принял решение обратиться к Минобрнауки России с просьбой согласовать перевод учебного процесса вуза в дистанционный формат.
Как сообщили в пресс-службе филиала РАНХиГС, уральский институт последовательно уже выводил группы студентов на дистант по их заявлению. В случае прецедентов с подтверждением коронавирусом вуз действовал по предписанию Роспотребнадзора. В связи с этим часть студентов уже находится на дистанте, а для оставшихся в очном формате институт предусмотрел день самостоятельной подготовки, чтобы внести правки в расписание.
Студенты РАНХиГС будут учиться на дистанте уже с 28 октября. Гуманитарный университет также переводит студентов на дистант с завтрашнего дня.
Напомним, что ранее УрФУ принял решение обратиться к Минобрнауки России с просьбой согласовать перевод учебного процесса вуза в дистанционный формат.
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