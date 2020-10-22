Еще 287 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 287 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 35 069 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Березовского, Волчанска, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.Состояние 252 госпитализированных оценивается как тяжелое, 193 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 124 – на аппаратах ИВЛ. 937 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц в связи с выздоровлением выписано еще 311 человек. Всего врачи вылечили уже 27 074 пациента.Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 748.