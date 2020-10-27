Два самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились в Уфе из-за непогоды
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Два самолета, которые летели в столицу Урала из Москвы и Санкт-Петербурга, приземлились на запасном аэродроме в Уфе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кольцово, это произошло из-за сложных метеоусловий.
— Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Это рейсы N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее мы писали, что из-за непогоды в Кольцово отменили и задержали несколько рейсов из-за непогоды.
— Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Это рейсы N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее мы писали, что из-за непогоды в Кольцово отменили и задержали несколько рейсов из-за непогоды.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Кольцово отменили и задержали несколько рейсов
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