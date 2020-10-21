В Кольцово отменили и задержали несколько рейсов
Общество
Фото: Андрей Гоголев
В Кольцово отменили и задержали несколько рейсов из-за непогоды. Это коснулось как вылетающих из Екатеринбурга самолетов, так и прибывающих.
По данным онлайн-табло аэропорта, из столицы Урала отменены рейсы в Бишкек, Москву (SU-1405 и SU-1409) и Сочи. Также задерживаются вылеты в Санкт-Петербург (DP-516), Оренбург (О7-86), Москву (N4-174) и Сургут (UT-1112). Последний должен был вылететь еще вчера в 21:30, однако время вылета перенесли на сегодня на 11:40.
Кроме того, отменились рейсы, которые должны были сегодня прибыть в Екатеринбург: из Москвы, Сочи, Хельсинки и Бишкека. Задерживается прибытие самолетов из Москвы N4-173 (не в 3:55, а в 10:10) и Уфы UT-106 (в 10:30 вместо вчерашних 20:40).
Ранее спасатели МЧС продлили предупреждение о непогоде. Так, сегодня ожидается сильный ветер до 27 м/сек, мокрый снег и гололедица.
По данным онлайн-табло аэропорта, из столицы Урала отменены рейсы в Бишкек, Москву (SU-1405 и SU-1409) и Сочи. Также задерживаются вылеты в Санкт-Петербург (DP-516), Оренбург (О7-86), Москву (N4-174) и Сургут (UT-1112). Последний должен был вылететь еще вчера в 21:30, однако время вылета перенесли на сегодня на 11:40.
Кроме того, отменились рейсы, которые должны были сегодня прибыть в Екатеринбург: из Москвы, Сочи, Хельсинки и Бишкека. Задерживается прибытие самолетов из Москвы N4-173 (не в 3:55, а в 10:10) и Уфы UT-106 (в 10:30 вместо вчерашних 20:40).
Ранее спасатели МЧС продлили предупреждение о непогоде. Так, сегодня ожидается сильный ветер до 27 м/сек, мокрый снег и гололедица.
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