Синоптики предупреждают о сильном ветре в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В МЧС продлили предупреждение о сильном ветре и гололеде в Свердловской области на завтра, 27 октября.
В регионе ожидается ветер с порывами до 25-27 м/сек и мокрый снег. Также на дорогах может образоваться гололедица.
Свердловчан призывают быть предельно осторожными и внимательными. При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на начало рабочей недели.
В регионе ожидается ветер с порывами до 25-27 м/сек и мокрый снег. Также на дорогах может образоваться гололедица.
Свердловчан призывают быть предельно осторожными и внимательными. При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на начало рабочей недели.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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