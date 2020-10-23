На Среднем Урале в начале недели будет холодно и ветрено
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге в начале новой неделе будет холодно и ветрено. Ожидается снег и образование гололедицы.
Так, сегодня, 26 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, местами сильный. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем +2…-3 °C, в горах до -6 °C. Ветер северный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется до 0…+2 °C. Ветер северный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 27 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, на юго-востоке до умеренного. Ночью -4…-9 °C, на крайнем севере до -12 °C, днем -1…-6 °C. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/сек, порывы до 15-20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -4…-6 °C, днем -1…-3 °C. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В среду, 28 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ночью -5…-10 °C, на крайнем севере до -13 °C, днем -2…+3 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -5…-7 °C, днем +1…+3 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, сегодня, 26 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, местами сильный. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем +2…-3 °C, в горах до -6 °C. Ветер северный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется до 0…+2 °C. Ветер северный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 27 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, на юго-востоке до умеренного. Ночью -4…-9 °C, на крайнем севере до -12 °C, днем -1…-6 °C. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/сек, порывы до 15-20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -4…-6 °C, днем -1…-3 °C. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В среду, 28 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ночью -5…-10 °C, на крайнем севере до -13 °C, днем -2…+3 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -5…-7 °C, днем +1…+3 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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