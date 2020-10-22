Горбольнице Серова передали мощную кислородную станцию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Городской больнице Серова бесплатно передали самую мощную в Свердловской области кислородную станцию для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмонией.В пресс-службе свердловского минздрава рассказали, что кислородную станцию российского производства «ПроВита-1000» больнице передал Территориальный центр медицины катастроф по договору о безвозмездном пользовании. Сейчас идет монтаж оборудования и его подключение к сетям.Станция позволит иметь резерв кислорода, поставлять его в нужном объеме в палаты, а также подключать к снабжению кислородом другие отделения стационара. Мощность оборудования позволяет одновременно снабжать кислородом до 500 мест.Напомним, что ранее несколько отделений горбольницы Серова перепрофилировали под инфекционный госпиталь. В связи с этим возросла потребность в большом количестве кислорода.