За сутки на Среднем Урале выявили 281 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 281 новый случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 34 782 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+177), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Камышлова, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Рефтинского, Ревды, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа, посёлка Уральский.Состояние 259 госпитализированных оценивается как тяжелое, 194 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 – на аппаратах ИВЛ. 931 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном .Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 185 человек. Всего врачи вылечили уже 26 763 пациента.Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 743.