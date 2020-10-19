Из столицы Урала временно отменяются поезда в Оренбург и Новороссийск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

РЖД на осенне-зимний период отменяет 19 пар поездов дальнего следования. В пресс-службе заверяют, что изменения коснутся только тех поездов, которые не пользуются большим спросом.Так, временно из Екатеринбурга отменяются два поезда: №121/122 и №335/336. Составы в Оренбург не будут курсировать с 1 ноября по 20 декабря, а в обратном направлении – с 3 ноября по 22 декабря. Также отменяются поезда в Новороссийск отправлением 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 ноября, 2, 6, 10, 14 и 18 декабря, из Новороссийска - отправлением 7, 11, 15, 19, 23 и 27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17 и 21 декабря.Отметим, что деньги за купленные на отмененные рейсы билеты пассажиры могут полностью вернуть.