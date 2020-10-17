Болельщики ХК «Автомобилист» смогут выиграть 100 литров бензина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на матче ХК «Автомобилист» 28 октября можно будет выиграть 100 литров бензина, а также услышать, как поют спортсмены.Матч свердловской команды против «Локомотива» будет посвящен Дню Автомобилиста. Возле КРК «Уралец» с 17:30 болельщики смогут сфотографироваться с тюнингованными автомобилями. Из колонок будет звучать гимн команды.Кроме того, до начала матча игроки «Автомобилиста» исполнят «Песню шофера». Праздничный клип будет показан на кубе. Гостей матча будут ждать фотозона в фойе и конкурсы, где можно будет выиграть бензин или зимние шины.