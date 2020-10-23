«Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
В Екатеринбурге «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом», об этом сообщили в пресс-службе клуба. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Весь матч подопечные Юрия Матвеева действовали первым номером, но додавить гостей не сумели», - сказали в пресс-службе.
«Весь матч подопечные Юрия Матвеева действовали первым номером, но додавить гостей не сумели», - сказали в пресс-службе.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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