«Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом», об этом сообщили в пресс-службе клуба. Встреча завершилась со счетом 0:0.«Весь матч подопечные Юрия Матвеева действовали первым номером, но додавить гостей не сумели», - сказали в пресс-службе.