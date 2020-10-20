В Екатеринбурге пройдет неделя IT-донора
Общество
Фото: it-donor.club
В Екатеринбурге с 9 по 13 ноября состоится неделя IT-донора.
Как сообщают организаторы проекта, в эти дни кровь можно будет сдать в двух местах: ФМБА России на Соликамской, 6 и на Областной станции переливания крови на Пальмиро Тольятти, 8. Прием доноров будет проходить с 8 до 12 часов. Чтобы стать участником акции, необходимо ознакомиться с рекомендациями, вступить в сообщество IT-доноров в телеграме и заполнить форму.
Организаторы отмечают, что причинами этого проекта стали нехватка доноров и снижение количества доноров из-за коронавируса. В Европе на 1000 человек приходится около 30 доноров, то в России – всего 15.
Как сообщают организаторы проекта, в эти дни кровь можно будет сдать в двух местах: ФМБА России на Соликамской, 6 и на Областной станции переливания крови на Пальмиро Тольятти, 8. Прием доноров будет проходить с 8 до 12 часов. Чтобы стать участником акции, необходимо ознакомиться с рекомендациями, вступить в сообщество IT-доноров в телеграме и заполнить форму.
Организаторы отмечают, что причинами этого проекта стали нехватка доноров и снижение количества доноров из-за коронавируса. В Европе на 1000 человек приходится около 30 доноров, то в России – всего 15.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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