В Екатеринбурге пройдет неделя IT-донора

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В Екатеринбурге с 9 по 13 ноября состоится неделя IT-донора.Как сообщают организаторы проекта, в эти дни кровь можно будет сдать в двух местах: ФМБА России на Соликамской, 6 и на Областной станции переливания крови на Пальмиро Тольятти, 8. Прием доноров будет проходить с 8 до 12 часов. Чтобы стать участником акции, необходимо ознакомиться с рекомендациями, вступить в сообщество IT-доноров в телеграме и заполнить форму.Организаторы отмечают, что причинами этого проекта стали нехватка доноров и снижение количества доноров из-за коронавируса. В Европе на 1000 человек приходится около 30 доноров, то в России – всего 15.