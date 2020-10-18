«Автомобилист» проиграл «Авангарду» на выездном матче

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

ХК «Автомобилист» потерпел поражение в выездной игре с «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).«Уже на первой минуте в ворота нашей команды был назначен штрафной бросок, Коварж справился, но затем омичи с игры все же забросили шайбу. Станислав Бочаров быстро счет сравнял, но хозяева затем снова вышли вперед. Во втором периоде “Авангард” укрепил преимущество, реализовав большинство. В начале третьего периода Алексей Макеев сократил отставание до минимума, но омичи ответили тремя голами. На 59-й минуте Георгий Белоусов забил третий гол, но на спасение времени уже не осталось», - рассказали в пресс-службе команды.Следующий матч «Автомобилист» проведет 28 октября дома. Екатеринбургская команда встретится с «Локомотивом».