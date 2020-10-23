Деревню Универсиады-2023 назовут в честь столетия УрФУ
Общество
Деревню Универсиады 2023 года в Екатеринбурге назовут в честь столетия УрФУ. Соответствующий сертификат вручил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ректору вуза Виктору Кокшарову, об этом сообщает ТАСС.
Ранее мы писали, что в честь 100-летия УрФУ в уральской столице назовут одну из улиц.
Напомним, что площадь деревни будет более 230 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из пяти комплексов зданий. В настоящее время ведется проектирование Дворца водных видов спорта, тренировочного поля, общественного центра и поликлиники.
Ранее мы писали, что в честь 100-летия УрФУ в уральской столице назовут одну из улиц.
Напомним, что площадь деревни будет более 230 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из пяти комплексов зданий. В настоящее время ведется проектирование Дворца водных видов спорта, тренировочного поля, общественного центра и поликлиники.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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