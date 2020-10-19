В столице Урала появится улица 100-летия УрФУ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появится улица 100-летия Уральского федерального университета. Она разместится в микрорайоне Новокольцовский.Как рассказали в пресс-службе вуза, одна из улиц в деревне Всемирных студенческих игра-2023 получит название столетия УрФУ. Сертификат о присвоении наименования передаст мэр Александр Высокинский.– Строительство в Новокольцовском микрорайоне объектов универсиады будет серьезным инфраструктурным толчком для развития Уральского федерального университета. А после завершения студенческих игр эта улица, уверен, станет одним из знаковых мест для наших студентов, которые получат возможность жить и учиться в новом современном кампусе, – рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.Добавим, что решение о названии улицы приняла комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга.