«Урал» сыграет с «Тамбовом» в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» встретится с «Тамбовом» в рамках 12 тура Российской Преьмер-Лиги. Игра состоится 25 октября на «Екатеринбург Арене».
Матч стартует в 16:00 по уральскому времени.
Сейчас «Урал» и «Тамбов» являются соседями в турнирной таблице. У «Урала» в активе 10 очков, а у «Тамбова» - 11. Обе игры в прошлом сезоне завершались победой екатеринбуржцев, причем они выигрывали с одинаковым счетом – 2-1.
Матч стартует в 16:00 по уральскому времени.
Сейчас «Урал» и «Тамбов» являются соседями в турнирной таблице. У «Урала» в активе 10 очков, а у «Тамбова» - 11. Обе игры в прошлом сезоне завершались победой екатеринбуржцев, причем они выигрывали с одинаковым счетом – 2-1.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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