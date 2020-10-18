«Урал» сыграет с «Тамбовом» в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» встретится с «Тамбовом» в рамках 12 тура Российской Преьмер-Лиги. Игра состоится 25 октября на «Екатеринбург Арене».Матч стартует в 16:00 по уральскому времени.Сейчас «Урал» и «Тамбов» являются соседями в турнирной таблице. У «Урала» в активе 10 очков, а у «Тамбова» - 11. Обе игры в прошлом сезоне завершались победой екатеринбуржцев, причем они выигрывали с одинаковым счетом – 2-1.