Владимир Путин поздравил УрФУ со столетием
Общество
Президент России Владимир Путин поздравил Уральский федеральный университет со столетием.
– УрФУ – один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко, – отметил Путин.
Кроме того, университет поздравили лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Чехии Милош Земан. Они также являются почетными докторами УрФУ.
– УрФУ – один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко, – отметил Путин.
Кроме того, университет поздравили лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Чехии Милош Земан. Они также являются почетными докторами УрФУ.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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