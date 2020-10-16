Владимир Путин поздравил УрФУ со столетием

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Уральский федеральный университет со столетием.– УрФУ – один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко, – отметил Путин.Кроме того, университет поздравили лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Чехии Милош Земан. Они также являются почетными докторами УрФУ.