На Среднем Урале выявили еще 268 носителей коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 268 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 33 952 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+155), Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов.Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. 704 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписали 302 человека. Всего врачи вылечили уже 26 101 пациента.Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 733.